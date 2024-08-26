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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Тип 1802. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Тип 1802. Новодел

Аверс монеты - Деньга 1802 года КМ "Сузунский монетный двор" Тип 1802 Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1802 года КМ "Сузунский монетный двор" Тип 1802 Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Тип 1802. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
Россия Деньга 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия Деньга 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
881 $
Цена в валюте аукциона 881 USD
Россия Деньга 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1802 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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