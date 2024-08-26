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Деньга 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Тип 1802. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Тип 1802. Новодел
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Тип 1802. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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