Деньга 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Тип 1802. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Тип 1802. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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