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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1802 года СПБ АИ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1802 года СПБ АИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1802 года СПБ АИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,360,015

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (550) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1802 года со знаком СПБ АИ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1058 $
Цена в валюте аукциона 975 EUR
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3256 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе RedSquare - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе RedSquare - June 16, 2024
Продавец RedSquare
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе RedSquare - May 19, 2024
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе RedSquare - May 19, 2024
Продавец RedSquare
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе RedSquare - March 24, 2024
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе RedSquare - March 24, 2024
Продавец RedSquare
Дата 24 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность F
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Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе RedSquare - February 25, 2024
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе RedSquare - February 25, 2024
Продавец RedSquare
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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