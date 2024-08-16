Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1802 года СПБ АИ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 37,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,360,015
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (550) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1802 года со знаком СПБ АИ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1058 $
Цена в валюте аукциона 975 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3256 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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