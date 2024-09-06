Пробные 5 копеек 1802 года ЕМ. Гладкий гурт. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1802 года со знаком ЕМ. Гладкий гурт. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Имперская монета за 126642 RUB. Торги состоялись 21 апреля 2020.

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