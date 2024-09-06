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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 5 копеек 1802 года ЕМ. Гладкий гурт. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Гладкий гурт. Новодел

Аверс монеты - Пробные 5 копеек 1802 года ЕМ Гладкий гурт Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробные 5 копеек 1802 года ЕМ Гладкий гурт Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 44 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1802 года со знаком ЕМ. Гладкий гурт. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Имперская монета за 126642 RUB. Торги состоялись 21 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1802 ЕМ (Пробные) на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 5 копеек 1802 ЕМ (Пробные) на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность MS60
Цена
******
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Где продать?

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