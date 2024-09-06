Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 5 копеек 1802 года ЕМ. Гладкий гурт. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Гладкий гурт. Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 44 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1802 года со знаком ЕМ. Гладкий гурт. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Имперская монета за 126642 RUB. Торги состоялись 21 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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