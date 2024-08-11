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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1802 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Александр за 230000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
2518 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
953 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - February 10, 2021
Продавец MS67
Дата 10 февраля 2021
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность MS63 RB NGC
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Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - October 18, 2017
Продавец AURORA
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - March 1, 2017
Продавец AURORA
Дата 1 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63
Цена
Россия 1 копейка 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 14, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1802 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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