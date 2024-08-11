1 копейка 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1802 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Александр за 230000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2024.

Сохранность UNC (22) AU (6) XF (4) Сохранность (слабы) MS66 (3) MS65 (5) MS64 (1) MS63 (5) MS62 (1) XF40 (1) DETAILS (1) RD (1) RB (4) BN (6) Сервис NGC (13)

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