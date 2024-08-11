Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1802 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Александр за 230000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
2518 $
Цена в валюте аукциона 230000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
953 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 10 февраля 2021
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?
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