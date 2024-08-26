Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1802 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Александр за 200000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
2190 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1325 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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