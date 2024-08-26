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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1802 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Александр за 200000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русское Наследие (2)
Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
2190 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1325 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62
Цена
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Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 14, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS63
Цена
Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия Деньга 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1802 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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