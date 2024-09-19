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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 5 копеек 1802 года ЕМ. Гурт шнуровидный. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Гурт шнуровидный. Новодел

Аверс монеты - Пробные 5 копеек 1802 года ЕМ Гурт шнуровидный Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробные 5 копеек 1802 года ЕМ Гурт шнуровидный Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Ira & Larry Goldberg

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 44 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1802 года со знаком ЕМ. Гурт шнуровидный. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Россия 5 копеек 1802 ЕМ (Пробные) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 5 копеек 1802 ЕМ (Пробные) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Россия 5 копеек 1802 ЕМ (Пробные) на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1009 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Россия 5 копеек 1802 ЕМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
******
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Россия 5 копеек 1802 ЕМ (Пробные) на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 5 копеек 1802 ЕМ (Пробные) на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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