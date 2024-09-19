Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 5 копеек 1802 года ЕМ. Гурт шнуровидный. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Гурт шнуровидный. Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 44 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1802 года со знаком ЕМ. Гурт шнуровидный. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1009 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
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