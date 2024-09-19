Пробные 5 копеек 1802 года ЕМ. Гурт шнуровидный. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1802 года со знаком ЕМ. Гурт шнуровидный. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

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