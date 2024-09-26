2 копейки 1802 года КМ. Тип 1802. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1802 года со знаком КМ. Тип 1802. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Империя за 260000 RUB. Торги состоялись 16 апреля 2016.

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