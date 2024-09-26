Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1802 года КМ. Тип 1802. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Тип 1802. Новодел
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1802 года со знаком КМ. Тип 1802. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Империя за 260000 RUB. Торги состоялись 16 апреля 2016.
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Империя
Дата 16 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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