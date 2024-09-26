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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1802 года КМ. Тип 1802. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Тип 1802. Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1802 года КМ Тип 1802 Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1802 года КМ Тип 1802 Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1802 года со знаком КМ. Тип 1802. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Империя за 260000 RUB. Торги состоялись 16 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 2 копейки 1802 КМ на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Россия 2 копейки 1802 КМ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Россия 2 копейки 1802 КМ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Россия 2 копейки 1802 КМ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS64
Цена
******
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Россия 2 копейки 1802 КМ на аукционе Империя - April 16, 2016
Продавец Империя
Дата 16 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1802 КМ на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 2 копейки 1802 КМ на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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