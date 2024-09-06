Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1802 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи Деньга 1802 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск