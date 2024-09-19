Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1802 года "Екатеринбургский монетный двор". Без обозначения монетного двора. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Без обозначения монетного двора. Новодел
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1802 года "Екатеринбургский монетный двор". Без обозначения монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1178 проданному на аукционе The New York Sale за 2500 USD. Торги состоялись 9 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность MS67 RD NGC
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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