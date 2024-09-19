1 копейка 1802 года "Екатеринбургский монетный двор". Без обозначения монетного двора. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1802 года "Екатеринбургский монетный двор". Без обозначения монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1178 проданному на аукционе The New York Sale за 2500 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

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