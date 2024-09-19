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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1802 года "Екатеринбургский монетный двор". Без обозначения монетного двора. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Без обозначения монетного двора. Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1802 года "Екатеринбургский монетный двор" Без обозначения монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1802 года "Екатеринбургский монетный двор" Без обозначения монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1802 года "Екатеринбургский монетный двор". Без обозначения монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1178 проданному на аукционе The New York Sale за 2500 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • New York Sale (1)
Россия 1 копейка 1802 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS67 RD NGC
Цена
1198 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия 1 копейка 1802 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность MS67 RD NGC
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Россия 1 копейка 1802 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 1 копейка 1802 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
******
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Россия 1 копейка 1802 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 1 копейка 1802 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1802 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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