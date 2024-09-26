Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Тип 1802. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Тип 1802. Новодел
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Тип 1802. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
231 $
Цена в валюте аукциона 214 EUR
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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