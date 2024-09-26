Полушка 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Тип 1802. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Тип 1802. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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