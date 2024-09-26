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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Тип 1802. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Тип 1802. Новодел

Аверс монеты - Полушка 1802 года КМ "Сузунский монетный двор" Тип 1802 Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полушка 1802 года КМ "Сузунский монетный двор" Тип 1802 Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Тип 1802. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
  • Heritage (1)
  • Höhn (1)
  • New York Sale (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (1)
Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 14, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
231 $
Цена в валюте аукциона 214 EUR
Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полушка 1802 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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