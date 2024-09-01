Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1802 года ЕМ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1802 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1802 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1802 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 408 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (3)
  • Katz (1)
  • Künker (4)
  • MS67 (2)
  • New York Sale (5)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (12)
  • SINCONA (7)
  • Stack's (4)
  • Александр (4)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (3)
  • Русское Наследие (1)
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62
Цена
1179 $
Цена в валюте аукциона 105000 RUB
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 77500 RUB
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS63
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS63 RD PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS63 RD PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность MS63
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS63
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе Stack's - August 16, 2018
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе Goldberg - June 12, 2018
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе Goldberg - June 12, 2018
Продавец Goldberg
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе Stack's - January 17, 2018
Россия 2 копейки 1802 ЕМ на аукционе Stack's - January 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 января 2018
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1802 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск