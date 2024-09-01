Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1802 года ЕМ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 35 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1802 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 408 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 77500 RUB
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS63 RD PCGS
Цена
******
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Где продать?
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