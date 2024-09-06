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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1802 года СПБ АИ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полтина 1802 года СПБ АИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1802 года СПБ АИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 104,015

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1802 года со знаком СПБ АИ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 471 проданному на аукционе Редкие Монеты за 770000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
8317 $
Цена в валюте аукциона 770000 RUB
Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
882 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
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Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность MS63
Цена
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Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU58
Цена
Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе Münzenonline - October 25, 2019
Продавец Münzenonline
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе Tauler & Fau - July 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе Знак - May 24, 2019
Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе Знак - May 24, 2019
Продавец Знак
Дата 24 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где купить?
Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность XF45 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтина 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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