Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1802 года СПБ АИ (Россия, Александр I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 104,015
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1802 года со знаком СПБ АИ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 471 проданному на аукционе Редкие Монеты за 770000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
8317 $
Цена в валюте аукциона 770000 RUB
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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