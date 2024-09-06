Полтина 1802 года СПБ АИ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1802 года со знаком СПБ АИ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 471 проданному на аукционе Редкие Монеты за 770000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность UNC (15) AU (21) XF (19) VF (12) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS63 (5) MS62 (2) MS61 (4) AU58 (2) AU55 (8) AU53 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (3) Сервис ННР (1) PCGS (4) NGC (12)

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