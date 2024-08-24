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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1802 года СПБ AИ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полуполтинник 1802 года СПБ AИ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полуполтинник 1802 года СПБ AИ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1802 года со знаком СПБ AИ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе Редкие Монеты за 11000 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS61 PL RNGA
Цена
2455 $
Цена в валюте аукциона 177000 RUB
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS61 PL RNGA
Цена
3603 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS61 PL RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62 PL
Цена
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Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62 PL
Цена
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Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62 PL
Цена
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Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полуполтинник 1802 СПБ AИ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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