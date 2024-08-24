Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1802 года СПБ AИ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1802 года со знаком СПБ AИ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе Редкие Монеты за 11000 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS61 PL RNGA
Цена
2455 $
Цена в валюте аукциона 177000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS61 PL RNGA
Цена
3603 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS61 PL RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62 PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62 PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62 PL
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?
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