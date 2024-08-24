Полуполтинник 1802 года СПБ AИ. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1802 года со знаком СПБ AИ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе Редкие Монеты за 11000 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.

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