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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Тип 1804-1810. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Тип 1804-1810. Новодел

Аверс монеты - Деньга 1802 года КМ "Сузунский монетный двор" Тип 1804-1810 Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1802 года КМ "Сузунский монетный двор" Тип 1804-1810 Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Тип 1804-1810. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 411 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
Россия Деньга 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
3365 $
Цена в валюте аукциона 3200 CHF
Россия Деньга 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Stack's - January 13, 2009
Россия Деньга 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Деньга 1802 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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