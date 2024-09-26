Деньга 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Тип 1804-1810. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Тип 1804-1810. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 411 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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