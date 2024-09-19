Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Тип 1804-1810. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Тип 1804-1810. Новодел
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Тип 1804-1810. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Александр за 295800 RUB. Торги состоялись 20 марта 2024.
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS66 BN ННР
Цена
3235 $
Цена в валюте аукциона 295800 RUB
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
669 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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