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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Тип 1804-1810. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Тип 1804-1810. Новодел

Аверс монеты - Полушка 1802 года КМ "Сузунский монетный двор" Тип 1804-1810 Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полушка 1802 года КМ "Сузунский монетный двор" Тип 1804-1810 Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Тип 1804-1810. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Александр за 295800 RUB. Торги состоялись 20 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Höhn (1)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MDC Monaco (1)
  • New York Sale (1)
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  • SINCONA (1)
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  • Александр (2)
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  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS66 BN ННР
Цена
3235 $
Цена в валюте аукциона 295800 RUB
Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
669 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Stack's - August 21, 2018
Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Stack's - August 21, 2018
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS65
Цена
Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1802 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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