Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1808 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полушка
- Год 1808
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1808 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 646 проданному на аукционе SINCONA AG за 10000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
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