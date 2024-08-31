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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1808 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полушка 1808 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полушка 1808 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1808
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1808 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 646 проданному на аукционе SINCONA AG за 10000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Знак (1)
Россия Полушка 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Россия Полушка 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия Полушка 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - October 30, 2020
Продавец Знак
Дата 30 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия Полушка 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия Полушка 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полушка 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия Полушка 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность AU
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Россия Полушка 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU53
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Россия Полушка 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
Россия Полушка 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полушка 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - February 8, 2016
Продавец AURORA
Дата 8 февраля 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1808 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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