Полушка 1808 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1808 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 646 проданному на аукционе SINCONA AG за 10000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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