Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полушка
- Год 1805
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1805 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе AURORA за 155000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
******
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Где продать?
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