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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полушка 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полушка 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1805
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1805 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе AURORA за 155000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1805 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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