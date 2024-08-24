Полушка 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1805 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе AURORA за 155000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность UNC (2) AU (16) XF (16) VF (13) F (3) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS62 (2) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (1) VF35 (1) VF25 (1) VF20 (2) F15 (2) DETAILS (5) BN (7) Сервис RNGA (5) CGC (2) NGC (2) ННР (1)

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