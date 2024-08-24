Полушка 1810 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1810 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе MS67 за 575000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность AU (4) XF (10) VF (7) F (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (3) XF45 (3) XF40 (3) VF30 (1) BN (3) Сервис NGC (2) CGC (1)

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