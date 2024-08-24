Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1810 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полушка
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1810 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе MS67 за 575000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
5542 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
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