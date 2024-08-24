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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1810 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полушка 1810 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полушка 1810 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1810 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе MS67 за 575000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - January 28, 2024
Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - January 28, 2024
Продавец RedSquare
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 255 EUR
Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
5542 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Haljak Coin Auction - October 19, 2019
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полушка 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1810 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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