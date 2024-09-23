Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полушка
- Год 1803
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1803 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Русское Наследие за 8000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
1768 $
Цена в валюте аукциона 127500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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