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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полушка 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полушка 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1803
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1803 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Русское Наследие за 8000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Luxcoins - March 23, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность F
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
1768 $
Цена в валюте аукциона 127500 RUB
Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - November 11, 2020
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - August 12, 2020
Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF DETAILS
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Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU53
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Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность XF
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Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия Полушка 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1803 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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