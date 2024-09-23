Полушка 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1803 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Русское Наследие за 8000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

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