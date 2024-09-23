Полушка 1810 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1810 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

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