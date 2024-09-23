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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1810 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1810 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полушка 1810 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1810 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия Полушка 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS65 RD
Цена
******
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Где продать?

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