Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1803 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полушка
- Год 1803
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1803 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 422 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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