Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,800
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полушка
- Год 1805
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1805 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе MS67 за 1250000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coins.ee (1)
- Katz (2)
- MS67 (2)
- MUNZE (1)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (11)
- SINCONA (2)
- Александр (3)
- Знак (1)
- Империя (2)
- Имперская монета (2)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (3)
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
13856 $
Цена в валюте аукциона 1250000 RUB
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF20 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Полушка 1805 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск