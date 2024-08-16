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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полушка 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полушка 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1805
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1805 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе MS67 за 1250000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
13856 $
Цена в валюте аукциона 1250000 RUB
Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
1520 $
Цена в валюте аукциона 135000 RUB
Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 BN CGC
Цена
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Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
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Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF20 BN
Цена
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Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - July 18, 2018
Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1805 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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