Полушка 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1805 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе MS67 за 1250000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность UNC (9) AU (12) XF (6) VF (2) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS63 (2) MS61 (2) AU58 (4) AU55 (4) AU50 (1) XF45 (1) VF20 (1) DETAILS (2) BN (5) Сервис NGC (2) CGC (1) RNGA (3)

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