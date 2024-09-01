Полушка 1805 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1805 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3882 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1035 USD. Торги состоялись 12 января 2009.

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