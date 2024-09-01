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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1805 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полушка 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1805
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1805 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3882 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1035 USD. Торги состоялись 12 января 2009.

Сохранность
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Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Stack's - January 13, 2009
Россия Полушка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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