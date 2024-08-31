1 рубль 1808 года СПБ МК (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1808 года со знаком СПБ МК. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность UNC (32) AU (65) XF (82) VF (79) F (15) VG (1) Нет оценки (13) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (5) MS63 (6) MS62 (6) MS61 (5) MS60 (2) AU58 (8) AU55 (9) AU53 (3) AU50 (10) XF45 (11) XF40 (8) VF35 (4) VF30 (13) VF25 (6) VF20 (4) F15 (1) DETAILS (4) Сервис RNGA (3) NGC (36) PCGS (2) ННР (5) GCN (1)

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