Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1808 года СПБ МК (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1808 года СПБ МК - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1808 года СПБ МК - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1808
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (289) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1808 года со знаком СПБ МК. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • ARTMAXIMUM (1)
  • Auction World (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • AURORA (22)
  • Baldwin's (1)
  • Busso Peus (2)
  • Coins.ee (4)
  • COINSTORE (3)
  • Gorny & Mosch (8)
  • Grün (3)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage (10)
  • Höhn (2)
  • Jean ELSEN (1)
  • Katz (16)
  • Klondike Auction (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (26)
  • La Galerie Numismatique (3)
  • MARCINIAK (1)
  • Naumann (1)
  • New York Sale (3)
  • Niemczyk (3)
  • Nomisma (1)
  • Numedux (3)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (10)
  • PDA & PGN (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rare Coins (14)
  • Rauch (6)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (2)
  • Rzeszowski DA (2)
  • SINCONA (11)
  • Teutoburger (3)
  • UBS (2)
  • WAG (5)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (47)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (1)
  • Империя (19)
  • Имперская монета (18)
  • Монеты и Медали (3)
  • НИКО (6)
  • Русский Нумизматический Дом (6)
  • Русское Наследие (5)
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
3257 $
Цена в валюте аукциона 3001 EUR
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе Numedux - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1808 СПБ МК на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1808 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск