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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1808 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1808 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1808 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1808
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1808 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 1 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Россия Деньга 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
576 $
Цена в валюте аукциона 576 USD
Россия Деньга 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия Деньга 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS62
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Деньга 1808 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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