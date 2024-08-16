Деньга 1808 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1808 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 1 апреля 2016.

Сохранность UNC (1) AU (1) Сохранность (слабы) MS62 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (1)