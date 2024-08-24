Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1808 года СПБ ФГ. Малый орел. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Малый орел. Новодел
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 23,7 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1808
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1808 года со знаком СПБ ФГ. Малый орел. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 2300000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2015.
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