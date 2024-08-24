Полуполтинник 1808 года СПБ ФГ. Малый орел. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1808 года со знаком СПБ ФГ. Малый орел. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 2300000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2015.

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