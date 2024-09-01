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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1808 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1808 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1808 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1808
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1808 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 430 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
  • Имперская монета (1)
Россия Деньга 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Деньга 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность F
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Россия Деньга 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия Деньга 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность F
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Россия Деньга 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия Деньга 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AG DETAILS RNGA
Цена
Россия Деньга 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Деньга 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Деньга 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия Деньга 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность VF30
Цена
******
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Россия Деньга 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Деньга 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Деньга 1808 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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