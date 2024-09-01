Деньга 1808 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1808 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 430 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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