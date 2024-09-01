Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1808 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1808
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1808 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 430 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (1)
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность VF30
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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