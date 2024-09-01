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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1808 года СПБ ФГ. Малый орел. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Малый орел. Новодел

Аверс монеты - Полуполтинник 1808 года СПБ ФГ Малый орел Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полуполтинник 1808 года СПБ ФГ Малый орел Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23,7 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1808
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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