Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1808 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1808
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1808 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 4500000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.
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Где продать?
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