10 копеек 1808 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1808 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 4500000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.

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