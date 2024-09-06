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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1808 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1808 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1808 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1808
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1808 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 4500000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.

Сохранность
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Россия 10 копеек 1808 СПБ ФГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 10 копеек 1808 СПБ ФГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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