1 копейка 1808 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1808 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1975 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 242 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

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