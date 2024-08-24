Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1808 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1808 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1808 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1808
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1808 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1975 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 242 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Goldberg (1)
  • Stephen Album (1)
Россия 1 копейка 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Россия 1 копейка 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 1 копейка 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1808 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1808 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск