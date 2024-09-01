Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1808 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 36,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,701,734
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1808
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1808 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1376 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 11000 GBP. Торги состоялись 15 марта 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
5394 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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