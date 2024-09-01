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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1808 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1808 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1808 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,701,734

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1808
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1808 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1376 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 11000 GBP. Торги состоялись 15 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность F
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
5394 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность F15
Цена
Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность F15
Цена
Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 1 рубль 1808 СПБ ФГ на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность F15
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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