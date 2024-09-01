1 рубль 1808 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1808 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1376 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 11000 GBP. Торги состоялись 15 марта 2017.

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