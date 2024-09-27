Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1810 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 23,7 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 66,536
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1810 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Империя за 400000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2009.
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Сохранность VF
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Сохранность Нет оценки
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