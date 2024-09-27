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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1810 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полуполтинник 1810 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полуполтинник 1810 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23,7 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 66,536

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1810 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Империя за 400000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 412 EUR
Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
695 $
Цена в валюте аукциона 638 EUR
Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VG8
Цена
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Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность XF DETAILS
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Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность VF DETAILS RNGA
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Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе AURORA - September 23, 2020
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF20
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Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Знак - May 28, 2020
Продавец Знак
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе AURORA - March 9, 2020
Продавец AURORA
Дата 9 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность F
Цена
Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия Полуполтинник 1810 СПБ ФГ на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность VF20
Цена

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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