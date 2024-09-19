Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1803 года СПБ AИ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1803
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1803 года со знаком СПБ AИ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 233 проданному на аукционе Александр за 20000 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
7000 $
Цена в валюте аукциона 7000 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
7500 $
Цена в валюте аукциона 7500 USD
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS63 PL
Цена
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