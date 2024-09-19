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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1803 года СПБ AИ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полуполтинник 1803 года СПБ AИ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полуполтинник 1803 года СПБ AИ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1803
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1803 года со знаком СПБ AИ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 233 проданному на аукционе Александр за 20000 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
7000 $
Цена в валюте аукциона 7000 USD
Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
7500 $
Цена в валюте аукциона 7500 USD
Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS63 PL
Цена
******
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Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS64 PL
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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