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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1803 года СПБ AИ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полуполтинник 1803 года СПБ AИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полуполтинник 1803 года СПБ AИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 152,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1803
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1803 года со знаком СПБ AИ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 513 проданному на аукционе H.D. Rauch за 5200 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
583 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Stack's - January 15, 2022
Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Знак - June 25, 2021
Продавец Знак
Дата 25 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF25
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Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
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Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Знак - May 28, 2020
Продавец Знак
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Знак - February 15, 2019
Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Знак - February 15, 2019
Продавец Знак
Дата 15 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1803 СПБ AИ на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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