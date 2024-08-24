Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1803 года СПБ AИ (Россия, Александр I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 152,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1803
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1803 года со знаком СПБ AИ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 513 проданному на аукционе H.D. Rauch за 5200 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- AURORA (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Heritage (2)
- Katz (7)
- Künker (9)
- New York Sale (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (1)
- Rauch (1)
- SINCONA (3)
- Stack's (1)
- WAG (1)
- Александр (3)
- Знак (7)
- Империя (3)
- Имперская монета (5)
- НИКО (2)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Полуполтинник 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск