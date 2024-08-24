Полуполтинник 1803 года СПБ AИ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1803 года со знаком СПБ AИ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 513 проданному на аукционе H.D. Rauch за 5200 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2013.

Сохранность AU (6) XF (14) VF (21) F (1) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (7) VF35 (1) VF25 (2) VF20 (1) DETAILS (2) Сервис RNGA (2) NGC (4) PCGS (1) ННР (4)

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