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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1805
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1805 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 29000 RUB
Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
621 $
Цена в валюте аукциона 57500 RUB
Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF DETAILS ННР
Цена
Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
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Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF30
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Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
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Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VF30
Цена
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Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Деньга 1805 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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