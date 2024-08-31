Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1805
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1805 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 29000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
621 $
Цена в валюте аукциона 57500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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