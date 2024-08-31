Деньга 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1805 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность UNC (9) AU (17) XF (22) VF (27) F (1) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (4) AU58 (1) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (8) XF40 (1) VF35 (4) VF30 (4) VF20 (1) DETAILS (1) BN (5) Сервис RNGA (2) ННР (2) NGC (3)

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