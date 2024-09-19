10 копеек 1805 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1805 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5518 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность UNC (3) AU (18) XF (25) VF (14) F (3) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS61 (2) AU58 (2) AU55 (7) AU53 (1) XF45 (4) VF25 (2) Сервис NGC (4) NGS (4)

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