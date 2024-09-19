Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1805 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 112,002
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1805
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1805 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5518 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
2081 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS61
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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