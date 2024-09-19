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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1805 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1805 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1805 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 112,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1805
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1805 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5518 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1687 $
Цена в валюте аукциона 1300 GBP
Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
2081 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS61
Цена
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Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе Rauch - September 19, 2020
Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1805 СПБ ФГ на аукционе GINZA - August 10, 2020
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2020
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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