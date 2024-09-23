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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1805 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1805
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1805 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 636 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
4553 $
Цена в валюте аукциона 4250 CHF
Россия Деньга 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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