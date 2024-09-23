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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1805 года КМ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1805 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1805 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1805
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1805 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе Александр за 2800 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
1528 $
Цена в валюте аукциона 115000 RUB
Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS63
Цена
755 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS63
Цена
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Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Heritage - January 21, 2020
Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность SP65 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность MS65
Цена
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Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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