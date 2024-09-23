Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1805 года КМ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1805
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1805 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе Александр за 2800 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность SP65 BN PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность MS65
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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