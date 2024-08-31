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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1805
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1805 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 465 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 BN CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность G4
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Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе CNG - July 29, 2020
Продавец CNG
Дата 29 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 1 копейка 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1805 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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