Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1805
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1805 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 465 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 BN CGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность G4
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1805 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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