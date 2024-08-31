1 копейка 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1805 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 465 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность AU (7) XF (18) VF (15) F (2) G (1) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (6) VF35 (4) VF30 (1) G4 (1) DETAILS (2) BN (5) Сервис NGC (3) CGC (1) RNGA (3)

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