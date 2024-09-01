Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 113,700

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1805
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1805 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Heritage (1)
  • Katz (12)
  • Künker (2)
  • MARCINIAK (1)
  • Rare Coins (13)
  • Rauch (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (4)
  • Sonntag (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (1)
  • Александр (9)
  • Империя (9)
  • Имперская монета (8)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (5)
  • Русское Наследие (6)
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - September 15, 2022
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF45 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 1 копейка 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1805 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1805 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск