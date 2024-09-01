Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 113,700
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1805
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1805 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF35
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF45 BN
Цена
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Где продать?
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