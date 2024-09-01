1 копейка 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1805 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (2) AU (3) XF (22) VF (44) F (1) VG (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) AU50 (1) XF45 (4) XF40 (3) VF35 (4) VF30 (3) VF20 (1) DETAILS (8) BN (5) Сервис ННР (1) RNGA (2) NGC (5)

Продавец Все фирмы

AURORA (3)

Heritage (1)

Katz (12)

Künker (2)

MARCINIAK (1)

Rare Coins (13)

Rauch (2)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (4)

Sonntag (1)

Spink (1)

Stack's (1)

Александр (9)

Империя (9)

Имперская монета (8)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (5)

Русское Наследие (6)