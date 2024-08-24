Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1805 года СПБ ХЛ (Россия, Александр I)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 6,08 гр
- Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,545
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 рублей
- Год 1805
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1805 года со знаком СПБ ХЛ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1569 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 95000 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
102009 $
Цена в валюте аукциона 95000 CHF
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность XF
Цена
69826 $
Цена в валюте аукциона 50000 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность MS60 NGC
Цена
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