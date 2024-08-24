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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1805 года СПБ ХЛ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 рублей 1805 года СПБ ХЛ - цена золотой монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 рублей 1805 года СПБ ХЛ - цена золотой монеты - Россия, Александр I

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 6,08 гр
  • Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,545

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1805
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1805 года со знаком СПБ ХЛ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1569 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 95000 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2012.

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Россия 5 рублей 1805 СПБ ХЛ на аукционе Numismatica Genevensis - November 28, 2012
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
102009 $
Цена в валюте аукциона 95000 CHF
Россия 5 рублей 1805 СПБ ХЛ на аукционе Империя - April 27, 2012
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1805 СПБ ХЛ на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность XF
Цена
69826 $
Цена в валюте аукциона 50000 EUR
Россия 5 рублей 1805 СПБ ХЛ на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
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Россия 5 рублей 1805 СПБ ХЛ на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Россия 5 рублей 1805 СПБ ХЛ на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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