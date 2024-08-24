5 рублей 1805 года СПБ ХЛ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1805 года со знаком СПБ ХЛ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1569 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 95000 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2012.

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