Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1805 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 37,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,020,053
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1805
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (219) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1805 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 419 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
2695 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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