1 рубль 1805 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1805 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 419 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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