Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1805 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1805 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1805 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,020,053

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1805
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (219) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1805 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 419 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Antykwariat u Nilsa (1)
  • Auction World (1)
  • AURORA (14)
  • Baldwin's (1)
  • Busso Peus (2)
  • Cayón (1)
  • Coins.ee (1)
  • Gärtner (1)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (11)
  • Grün (1)
  • Heritage (11)
  • Heritage Eur (2)
  • HERVERA (1)
  • Katz (7)
  • Künker (21)
  • La Galerie Numismatique (2)
  • MARCINIAK (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (8)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Rare Coins (19)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Rzeszowski DA (4)
  • SINCONA (6)
  • Soler y Llach (1)
  • Solidus Numismatik (5)
  • Teutoburger (4)
  • UBS (4)
  • WAG (3)
  • WCN (3)
  • Александр (25)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (2)
  • Империя (6)
  • Имперская монета (16)
  • Монеты и Медали (4)
  • НИКО (2)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (8)
  • Русское Наследие (9)
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
2695 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63
Цена
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 рубль 1805 СПБ ФГ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF20
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1805 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск