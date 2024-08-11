Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1805 года КМ (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1805
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1805 года со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 416 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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