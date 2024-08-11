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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1805 года КМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1805 года КМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1805 года КМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1805
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1805 года со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 416 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
3427 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
3006 $
Цена в валюте аукциона 3000 CHF
Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Империя - April 18, 2020
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Rauch - November 10, 2016
Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1805 КМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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