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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1805
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1805 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25539 проданному на аукционе Heritage Auctions за 20125 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - April 16, 2023
Продавец RedSquare
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - December 4, 2022
Продавец RedSquare
Дата 4 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - September 11, 2022
Продавец RedSquare
Дата 11 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - July 17, 2022
Продавец RedSquare
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Деньга 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF45 BN
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1805 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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