Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,800
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1805
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1805 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25539 проданному на аукционе Heritage Auctions за 20125 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF35
Цена
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