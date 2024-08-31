Деньга 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1805 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25539 проданному на аукционе Heritage Auctions за 20125 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность UNC (1) AU (19) XF (38) VF (23) F (2) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (5) AU53 (4) AU50 (3) XF45 (6) XF40 (4) VF35 (3) VF30 (2) VF25 (1) VF20 (1) F15 (1) DETAILS (1) BN (11) Сервис NGC (6) RNGA (2) CGC (1)

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