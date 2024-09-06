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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Широкая корона

Аверс монеты - Полтина 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" Широкая корона - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,356,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Широкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Александр за 7500 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (5)
  • Coins.ee (2)
  • COINSNET (4)
  • Heritage (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
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  • Russiancoin (11)
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  • Денга1700 (1)
  • Империя (15)
  • Имперская монета (8)
  • Монеты и Медали (3)
  • Русский Нумизматический Дом (11)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
488 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 29500 RUB
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU50 ННР
Цена
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stack's - August 30, 2022
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stack's - August 30, 2022
Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1820 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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