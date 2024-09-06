Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Широкая корона
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,356,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1820
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Широкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Александр за 7500 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
488 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 29500 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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