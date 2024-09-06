Полтина 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Широкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Александр за 7500 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

Сохранность UNC (4) AU (10) XF (26) VF (31) F (14) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (1) MS61 (1) AU58 (2) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (1) VF30 (4) VF25 (1) F15 (6) F12 (2) DETAILS (4) Сервис NGC (5) ННР (2) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (5)

Coins.ee (2)

COINSNET (4)

Heritage (1)

Hermes Auctions (1)

Künker (1)

Münz Zentrum Rheinland (1)

NOONANS (1)

Numedux (1)

Numisbalt (3)

Rare Coins (9)

Russiancoin (11)

SINCONA (3)

Stack's (2)

Александр (16)

Денга1700 (1)

Империя (15)

Имперская монета (8)

Монеты и Медали (3)

Русский Нумизматический Дом (11)

Русское Наследие (1)