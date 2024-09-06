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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полтина 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 90,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1811 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе MUNZE за 6500 RUB. Торги состоялись 10 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • MUNZE (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (1)
Россия Полтина 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность F
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия Полтина 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полтина 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия Полтина 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - December 10, 2019
Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Полтина 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 26, 2015
Россия Полтина 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 26, 2015
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2015
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1811 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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