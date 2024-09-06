Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 90,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1811 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе MUNZE за 6500 RUB. Торги состоялись 10 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- MUNZE (1)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (1)
- Александр (1)
- Имперская монета (1)
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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