Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1820
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 950000 RUB. Торги состоялись 18 февраля 2018.
Сохранность
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- Русский Нумизматический Дом (7)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
2679 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
3402 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
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Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 21 июня 2018
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
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Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
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Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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