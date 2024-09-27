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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полтина 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 950000 RUB. Торги состоялись 18 февраля 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • New York Sale (1)
  • SINCONA (1)
  • Русский Нумизматический Дом (7)
Россия Полтина 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Россия Полтина 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
2679 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия Полтина 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2021
Россия Полтина 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
3402 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Россия Полтина 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия Полтина 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полтина 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Россия Полтина 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Россия Полтина 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия Полтина 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Полтина 1820 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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