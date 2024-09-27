Полтина 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 107 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 950000 RUB. Торги состоялись 18 февраля 2018.

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