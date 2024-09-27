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Полтина 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Широкая корона
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 580,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1813
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (125) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1813 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Широкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе MS67 за 360000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность G6 RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?
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