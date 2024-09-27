Полтина 1813 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Широкая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1813 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Широкая корона. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе MS67 за 360000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность UNC (17) AU (26) XF (52) VF (20) F (3) G (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (2) MS61 (7) MS60 (1) AU58 (7) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (7) XF40 (4) VF35 (5) VF25 (1) VF20 (1) F12 (1) G6 (1) Сервис NGC (6) RNGA (3) ННР (5)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

AURORA (14)

Busso Peus (1)

Coins.ee (2)

COINSNET (2)

COINSTORE (2)

Heritage (3)

Hermes Auctions (1)

Katz (5)

Künker (3)

MS67 (1)

New York Sale (3)

Numisbalt (1)

Rare Coins (12)

SINCONA (2)

WAG (1)

Александр (18)

Знак (1)

Империя (18)

Имперская монета (10)

Монеты и Медали (2)

НИКО (2)

Русский Нумизматический Дом (11)

Русское Наследие (9)