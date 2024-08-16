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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Полтина 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 270,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе Имперская монета за 11823 RUB. Торги состоялись 17 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
Россия Полтина 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - June 25, 2021
Продавец Знак
Дата 25 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полтина 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 11823 RUB
Россия Полтина 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия Полтина 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Полтина 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1816 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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