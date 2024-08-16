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Полтина 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 270,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1816
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе Имперская монета за 11823 RUB. Торги состоялись 17 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 11823 RUB
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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