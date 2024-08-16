Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1810 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе SINCONA AG за 44000 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
36000 $
Цена в валюте аукциона 36000 USD
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
48186 $
Цена в валюте аукциона 44000 CHF
Где продать?
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