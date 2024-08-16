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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полтина 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1810 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе SINCONA AG за 44000 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
36000 $
Цена в валюте аукциона 36000 USD
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
48186 $
Цена в валюте аукциона 44000 CHF
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность UNC PL
Цена
Россия Полтина 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Для продажи Полтина 1810 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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