Полтина 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1810 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе SINCONA AG за 44000 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

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